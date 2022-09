Ciclismo, percorso Mondiali 2023: dove si faranno e altimetria. Si corre ad agosto! Tracciato tecnico (Di domenica 25 settembre 2022) I Mondiali 2023 di Ciclismo si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna). Ci sarà una grande novità rispetto agli ultimi anni: si correrà il 6 agosto e non a fine settembre, dunque in piena estate tra il Tour de France e la Vuelta di Spagna. Una collocazione in calendario particolare e che sicuramente modificherà la tabella di preparazione dei ciclisti. La prova elite si consumerà sulla distanza di 277 km con un dislivello complessivo di 3.167 metri. Le donne dovranno invece affrontare 157 km con 1.930 di dislivello. Il fulcro sarà il circuito di 14,4 km a Glasgow, con il traguardo posto a George Square. Il percorso è molto tecnico, il Tracciato presenta strappetti nella prima parte (per un totale di 193 metri di dislivello per giro), seguite da una seconda parteveloce e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Idisi disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna). Ci sarà una grande novità rispetto agli ultimi anni: sirà il 6 agosto e non a fine settembre, dunque in piena estate tra il Tour de France e la Vuelta di Spagna. Una collocazione in calendario particolare e che sicuramente modificherà la tabella di preparazione dei ciclisti. La prova elite si consumerà sulla distanza di 277 km con un dislivello complessivo di 3.167 metri. Le donne dovranno invece affrontare 157 km con 1.930 di dislivello. Il fulcro sarà il circuito di 14,4 km a Glasgow, con il traguardo posto a George Square. Ilè molto, ilpresenta strappetti nella prima parte (per un totale di 193 metri di dislivello per giro), seguite da una seconda parteveloce e ...

