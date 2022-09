Ciclismo | Mondiali Wollongong 2022 | Van der Poel arrestato nella notte e poi rilasciato | ma si ritira dopo 30 Km

(Di domenica 25 settembre 2022) Storia che ha dell’incredibile e che farà certamente discutere, quella che ha coinvolto Mathieu Van Dera poche ore dalla prova in linea deidiantecedente alla gara il ciclista olandese è stato infatti fermato eddalla polizia localeaver avuto un alterco nel suo hotel. “C’è stata una piccola disputa – ha detto Van deall’emittente belga Sporza – Sono andato a letto presto e alcuni bambini hanno ritenuto indispensabile bussare in continuazione ad ogni porta del corridoio dove era la mia stanza.un po’ la cosa mi ha stufato e ho chiesto di smettere non proprio gentilmente. A quel punto è stata chiamata la polizia e sono stato portato via, qui sono ...

Gazzetta_it : Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale #ciclismo - Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - Eurosport_IT : ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infas… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Van der Poel arrestato e rilasciato dopo lite. Poi abbandona il Mondiale #ciclismo - FerAlgaba : RT @Eurosport_IT: Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese che r… -

La Gazzetta dello Sport

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 01:55 - RAIDUE HD:: Campionatisu Strada 2022 Uomini Elite - Prova ...Mathieu van der Poel si è ritirato dopo appena 30 km nella prova in linea dei2022 di. L'olandese ha alzato bandiera bianca a causa delle poche ore di sonno di cui ha potuto godere nella notte. Cos'è successo a uno dei grandi favoriti della vigilia Il 27enne ... LIVE Mondiale ciclismo: Evenepoel all'attacco, Van Aert e Pogacar a 2'20" In corso la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo, 266,9 km da Helensburgh a Wollongong, in Australia. Subito out il favorito Van der Poel, fermato dalla polizia nella notte dopo una lite c ...L'olandese, tra i favoriti alla vittoria finale nella prova in linea Elite in corso a Wollongong, ha abbandonato la gara dopo appena 30 km: il corridore ha trascorso la notte prima della gara alla sta ...