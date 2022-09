Ciclismo Mondiali Wollongong 2022, Evenepoel: “Un sogno chiudere così una stagione incredibile” (Di domenica 25 settembre 2022) “Terminare questa incredibile stagione così mi rende estremamente felice. Quando ho capito di essere più forte di Lutsenko ho preferito andare da solo. Su un circuito come questo non ci si può permettere di perdere tempo. Le gambe mi stavano per esplodere sull’ultima salita ma sapevo che era quasi fatta”. Lo ha detto il vincitore della prova in linea maschile di Mondiali di Wollongong 2022, Remco Evenepoel, ai microfoni di Eurosport. “Abbiamo corso come una squadra – ha aggiunto il belga – volevamo vincere e non importava come. Io sapevo che avrei dovuto giocarmela attaccando da lontano, mentre van Aert doveva aspettare e giocarsela allo sprint. La corsa poi è andata nella mia direzione. Ma ce la siamo decisamente meritata”. “Quest’anno ho vinto tutto quello che ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “Terminare questami rende estremamente felice. Quando ho capito di essere più forte di Lutsenko ho preferito andare da solo. Su un circuito come questo non ci si può permettere di perdere tempo. Le gambe mi stavano per esplodere sull’ultima salita ma sapevo che era quasi fatta”. Lo ha detto il vincitore della prova in linea maschile didi, Remco, ai microfoni di Eurosport. “Abbiamo corso come una squadra – ha aggiunto il belga – volevamo vincere e non importava come. Io sapevo che avrei dovuto giocarmela attaccando da lontano, mentre van Aert doveva aspettare e giocarsela allo sprint. La corsa poi è andata nella mia direzione. Ma ce la siamo decisamente meritata”. “Quest’anno ho vinto tutto quello che ...

