Ciclismo: Mondiali. Van der Poel arrestato dopo lite in hotel (Di domenica 25 settembre 2022) L'olandese, subito rilasciato, ha poi corso solo 30 km della gara in linea WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Notte agitata per Mathieu van der Poel. Il ciclista olandese, uno dei favoriti della vigilia per il ...

