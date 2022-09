Ciclismo | Mondiali 2022 | Lorenzo Rota | “Peccato per il piazzamento | Evenepoel era incontenibile”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022)ha terminato al 13° posto il Campionato del Mondo. Un risultato che di per sé non è certo da buttare, considerando anche che è stato il terzo italiano al traguardo, dietro a Trentin (quinto) e Bettiol (ottavo). Rimane però un po’ di amaro in bocca perchè, mentre era ampiamente in ballo per le medaglie, il gruppetto in cui si trovava ha finito per guardarsi nel finale, venendo recuperato da chi arrivava alle spalle. Il bergamasco ha parlato ai microfoni della RAI dopo la gara: “Sono senza parole. Purtroppo ci siamo guardati e da dietro sono rientrati, senza radio non sapevamo dove fossero gli inseguitori. Mi dispiace tanto perchè ho fatto una bella corsa”. “Era previsto che io mi muovessi già sulla prima salita – ha continuato– poi anche nel circuito mi sono mosso molto bene. Mi dispiace per il ...