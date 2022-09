Chiariello: “Kim ci preoccupa, può andare via in estate. Tre rinnovi in arrivo per il Napoli” (Di domenica 25 settembre 2022) Umberto Chiariello annuncia i rinnovi di Lobotka, Meret e Rrahmani per il Napoli. Ma anche la possibilità che Kim sia ceduto durante il calciomercato estivo. A Canale 21 il giornalista fa sapere che il “Napoli sta per rinnovare il contratto ad Alex Meret, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. La dirigenza azzurra vuole portare avanti il nuovo corso senza avere giocatori in scadenza di contratto“. Anche l’agente di Meret ha aperto le porte al Napoli, confermando oggi la volontà di chiudere l’affare. Ma Umberto Chiariello lancia anche l’allarme per le voci di mercato su Kim: “Si è parlato del Manchester United per il coreano, ma possiamo dire che a gennaio è blindato. Però la clausola da 50 milioni di euro nel contratto di Kim esiste veramente può essere esercitata a luglio. Siamo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Umbertoannuncia idi Lobotka, Meret e Rrahmani per il. Ma anche la possibilità che Kim sia ceduto durante il calciomercato estivo. A Canale 21 il giornalista fa sapere che il “sta per rinnovare il contratto ad Alex Meret, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. La dirigenza azzurra vuole portare avanti il nuovo corso senza avere giocatori in scadenza di contratto“. Anche l’agente di Meret ha aperto le porte al, confermando oggi la volontà di chiudere l’affare. Ma Umbertolancia anche l’allarme per le voci di mercato su Kim: “Si è parlato del Manchester United per il coreano, ma possiamo dire che a gennaio è blindato. Però la clausola da 50 milioni di euro nel contratto di Kim esiste veramente può essere esercitata a luglio. Siamo ...

