“Chiara Ferragni stai esagerando” | la situazione si fa seria e bollente

repubblica : 'Andate a votare': l'invito sui social da Chiara Ferragni a Roberto Bolle e Mahmood - mauro_arena : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni fa un nuovo appello: 'Andate a votare oggi' - litspi4 : Fedez e Ferragni, (e Chiara è Luca.) #gfvip #fuorielenoire - BettiFrancesco : @HuffPostItalia Ah beh, ero indeciso ma ora che me lo detto CHIARA FERRAGNI corro! - hopeangel365 : Raga, sempre più ignuda la Ferragni ?? #fedez #chiaraferragni #jessyselassie #kittyclary #gfvip #fairylu #SoleArmy… -

si fotografa al seggio, tessera elettorale e carta di identità (con i dati sensibili coperti) in mano e una scritta fucsia: "Andate a votare oggi". Non ha bisogno di aggiungere molto ...Commenta per primoimmobile di fronte una fotografia di Dusan Vlahovic. Paris Hilton che si muove disinvolta tra un'immagine di Fagioli e una di Pogba . No, non stiamo dando i numeri, è quello che sta ...Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé, e questa volta l'attacco sul web è feroce: "Stai esagerando", il commento dei followers.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...