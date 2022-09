Chiara Ferragni nuda, coperta solo dai capelli: sui social lo scatto hot per la Milano Fashion Week (Di domenica 25 settembre 2022) Chiara Ferragni hot su Instagram. La svolta sexy dell’influencer non è ormai una novità. Sempre più spesso la moglie di Fedez regala ai fan scatti senza veli, giocando sull’effetto vedo/non vedo. Il più recente l’ha postato sui social sabato, nascosto in una carrellata di foto scattate per la Milano Fashion Week. Chiara Ferragni hot, lo scatto senza veli Tra le varie foto dei suoi outfit, ecco spuntare Chiara vestita solo con un paio di pantaloni di pelle bordeaux, e completamente nuda nella parte superiore. A “salvarla” dalla censura, ci sono i suoi lunghi capelli biondo platino, posizionati sopra alle zone off-limits. L’influencer più famosa d’Italia sorride e tiene ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 settembre 2022)hot su Instagram. La svolta sexy dell’influencer non è ormai una novità. Sempre più spesso la moglie di Fedez regala ai fan scatti senza veli, giocando sull’effetto vedo/non vedo. Il più recente l’ha postato suisabato, nascosto in una carrellata di foto scattate per lahot, losenza veli Tra le varie foto dei suoi outfit, ecco spuntarevestitacon un paio di pantaloni di pelle bordeaux, e completamentenella parte superiore. A “salvarla” dalla censura, ci sono i suoi lunghibiondo platino, posizionati sopra alle zone off-limits. L’influencer più famosa d’Italia sorride e tiene ...

