Chi è la presunta amante del marito di Patrizia Rossetti? (Di domenica 25 settembre 2022) Ecco chi sarebbe la presunta amante del marito di Patrizia Rossetti: l’indiscrezione a Pomeriggio 5 Nella puntata di venerdì 23 settembre 2022 di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è giunto uno scoop succulento che ha fatto tenere a bocca aperta i telespettatori e non solo. Tale indiscrezione riguarda la presunta identità dell’amante del marito di Patrizia Rossetti. A rivelarla è stata l’ex gieffina Samantha De Grenet in collegamento con la D’Urso. “Lei ha parlato di tradimento nella casa” ha esordito così De Grenet, facendo riferimento alle dichiarazioni di Rossetti al GF Vip 7. “Lo ha beccato proprio sul fatto con questa signora bionda mesciata. Che pare lavori ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 25 settembre 2022) Ecco chi sarebbe ladeldi: l’indiscrezione a Pomeriggio 5 Nella puntata di venerdì 23 settembre 2022 di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è giunto uno scoop succulento che ha fatto tenere a bocca aperta i telespettatori e non solo. Tale indiscrezione riguarda laidentità dell’deldi. A rivelarla è stata l’ex gieffina Samantha De Grenet in collegamento con la D’Urso. “Lei ha parlato di tradimento nella casa” ha esordito così De Grenet, facendo riferimento alle dichiarazioni dial GF Vip 7. “Lo ha beccato proprio sul fatto con questa signora bionda mesciata. Che pare lavori ...

