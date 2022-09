“Che vipere | fuori subito!” | parole infamanti su Ginevra Lamborghini | provvedimento urgente della produzione VIDEO

Leggi su direttanews

(Di domenica 25 settembre 2022)presa aalle spalle: c’è chi fa buon viso a cattivo gioco, in realtà la vuole, in pubblico chiede rinforzi(Twitter)C’è chi fa già il doppio gioco ed è passata a mala pena una settimana, nella casa del GF Vip si creano sempre le stesse dinamiche. La protagonista questa volta è Elenoire Ferruzzi. La gieffina ha speso diverso tempo con, quest’ultima infatti si è anche aperta con lei raccontandole di un episodio imbarazzante del suo intimo, ed Elenoire sembrava assecondarla, dandole corda e appoggiandola parola per parola. Dopo quell’episodio però si è subito spostata verso l’altro gruppo e non ha perso tempo a sparlare di lei con Giaele. Lespese per ...