Cesare Terranova, il giudice che sfidò Cosa Nostra: ucciso 43 anni fa

Sono trascorsi 43 anni dall'uccisione del giudice Cesare Terranova. Il magistrato rimase vittima di un agguato di stampo mafioso nella città di Palermo. A rimanere ucciso, anche il suo agente di scorta, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso. Nella mattinata odierna le due vittime sono state commemorate nel luogo dell'agguato alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dei vertici delle forze dell'ordine, del questore Leopoldo Laricchia e dei parenti di Terranova, tra i quali il nipote Vincenzo Terranova, presidente della Corte d'assise di Palermo.

L'agguato al giudice Cesare Terranova

La mattina del 25 settembre 1979 una scorta giunse sotto casa del magistrato Cesare Terranova, in via ...

