Centrodestra in vantaggio intorno al 45%, il centrosinistra tra 25 e 29, Azione tocca l’8% (Di domenica 25 settembre 2022) – Secondo Opinio Rai il Centrodestra è avanti con una forchetta compresa tra il 41-45%. Le forze della coalizione avrebbero un peso molto diverso. Fratelli d’Italia sarebbe tra il 22-26%, mentre la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd avrebbe preso il 17-21%. Subito dopo il M5S si muoverebbe tra il 13,5-17,5, grazie ai voti del Sud. Buono anche il risultato del terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5%. – In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o – 1,6%, invece alla Camera la coalizione di Centrodestra è al 42% mentre quella di centrosinistra è al 28,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,4% e Azione-Italia Viva è al 7,2%. – Secondo invece ... Leggi su linkiesta (Di domenica 25 settembre 2022) – Secondo Opinio Rai ilè avanti con una forchetta compresa tra il 41-45%. Le forze della coalizione avrebbero un peso molto diverso. Fratelli d’Italia sarebbe tra il 22-26%, mentre la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. Ilè al 25,5-29,5. Il Pd avrebbe preso il 17-21%. Subito dopo il M5S si muoverebbe tra il 13,5-17,5, grazie ai voti del Sud. Buono anche il risultato del terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5%. – In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, con un margine di errore +o – 1,6%, invece alla Camera la coalizione diè al 42% mentre quella diè al 28,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,4% e-Italia Viva è al 7,2%. – Secondo invece ...

