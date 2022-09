‘Caso Pogba’ | “Avevo paura | i due ragazzi mi hanno puntato le pistole”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 09:41:03 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Maggiori dettagli sul “caso Pogba”. Dopo i video di Mathias Pogba di venerdì scorso, in cui, tra l’altro, accusava il fratello Paul di usare stregoni contro Mbapp, ora il ‘Mail giornaliera’ rivelare nuovi dettagli. Secondo queste informazioni del quotidiano inglese che cita a inchiesta del Pubblico Ministero di Parigiil giocatore della Juventus riconosce di aver fatto ricorso a uno stregone per proteggersi dalle frequenti ferite soffrire, ma nega l’usato per fare del male MBapp. “Non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno”ha assicurato, secondo il ‘Daily Mail’, Paul Pogba agli inquirenti del Ufficio centrale per la lotta alla criminalità organizzata (OCLCO) della Francia. Mathias Pogba e le sue rivelazioni “esplosive” su suo fratello e Mbapp Uomini ...