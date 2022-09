Caro energia, in ginocchio le lavanderie industriali che lavorano per gli ospedali. Costi aumentati anche di 10 volte, ma i contratti con i clienti sono bloccati (Di domenica 25 settembre 2022) “Stavamo uscendo da due anni di difficoltà a causa della pandemia e adesso ci è arrivata addosso la mannaia dei Costi energetici. La bolletta del gas è aumentata anche del 1000% mentre quella dell’elettricità del 400%: stiamo di fatto lavorando in perdita”. Egidio Paoletti non nasconde la preoccupazione per le condizioni di salute delle lavanderie industriali, settore che rappresenta in qualità di presidente di Assosistema. In media l’incidenza dei Costi delle bollette di gas ed elettricità sui ricavi è passata dal 6% del 2019 al 26%. Una vera mazzata per un comparto che, seppure non energivoro, consuma comunque grosse quantità di energia. Ma che, soprattutto, è di vitale importanza per diversi altri settori. Le lavanderie infatti non forniscono servizi solo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) “Stavamo uscendo da due anni di difficoltà a causa della pandemia e adesso ci è arrivata addosso la mannaia deienergetici. La bolletta del gas è aumentatadel 1000% mentre quella dell’elettricità del 400%: stiamo di fatto lavorando in perdita”. Egidio Paoletti non nasconde la preoccupazione per le condizioni di salute delle, settore che rappresenta in qualità di presidente di Assosistema. In media l’incidenza deidelle bollette di gas ed elettricità sui ricavi è passata dal 6% del 2019 al 26%. Una vera mazzata per un comparto che, seppure non energivoro, consuma comunque grosse quantità di. Ma che, soprattutto, è di vitale importanza per diversi altri settori. Leinfatti non forniscono servizi solo ad ...

