Caro bollette | gli hotel fanno prezzi folli ma non è solo colpa del gas

(Di domenica 25 settembre 2022) La bella stagione si è appena conclusa. Eppure, per dormire fuori casa, che sia per lavoro o per svago, sono richieste cifre esorbitanti. Basta aprire piattaforme come Booking.it e Airbnb per verificare iraggiunti dagli albergatori e locatori che affittano per brevi periodi in città come Roma, Milano, Firenze, Bologna. E nonin centro città. A prescindere dalle stelle deglie dai servizi offerti, i costi sono aumentati anche per i mesi di bassa stagione. Per prenotare una matrimoniale a uso singolo a Roma, in zona Prati, il prezzo varia dai 700 ai 15mila euro per tre notti. Ma basta filtrare i risultati in base al budget preferito per vedere l’andamento dei costi: è disponibile, infatti,una stanza nella fascia di prezzo 0-150 euro e ben 363 dai 600 euro in su. A Milano, ...