Carnevali è sicuro | lo ha detto su Berardi

(Di domenica 25 settembre 2022) Anche l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha presenziato al festival dello sport di Trento rilasciando diverse dichiarazioni legate all’attualità in casa neroverde. Sull’operazione di calciomercato a cui è più legato:” A livello di giocatori importanti ce ne sono state diverse. Quella che, però, ricordo con maggiore piacere risale agli inizi della mia carriera nel calcio quando lavoravo per una società dilettantistica e riuscì a cedere un giocatore al Monza avendo così la possibilità di conoscere Giuseppe Marotta. In questo modo si può dire che sia iniziato il mio percorso. Locatelli, Boga, Scamacca e Raspadori sono, invece, tutte operazioni più recenti a cui sono legato particolarmente.” Su Augustin Alvarez:” Contro il Torino ha fatto un bel gol, ma anche una bella prestazione. Lo seguivamo da tempo: è un calciatore di talento, un giovane ...

BergamoNews.it

Sonoche il mister farà le scelte migliori per la squadra. Cosa ho detto aper venire a Napoli Devo ringraziare il Sassuolo, ho fatto tutto il mio percorso lì. Era la prima volta di ...In Lombardia, oltre a Letta ci sono Lia Quartapelle , Gianni Cuperlo ed Elena. ...a pochi mesi fa sputavano veleno contro il Pd e che oggi si ritrovano quasi per magia un posto... Possibili rincari nelle Rsa, Carnevali: “Presto 1,2 miliardi per le Regioni, ma la Lombardia ha già usato i fondi Covid” Il segretario regionale dei Dem, candidato a Bergamo: "Il mio partito è per una politica inclusiva. La destra, al contrario, punta ad alimentare le disuguaglianze" ...Lunedì saranno proposti i sostituti all’assemblea: si annunciano però discussioni sul loro ‘profilo’. E la società rischia di dover depositare i bilanci ...