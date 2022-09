Carne contaminata nei supermercati | attenzione a questi prodotti

(Di domenica 25 settembre 2022) Il Ministero della Salute ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega che resta molto alta l’per l’aumento dei casi clinici di listeriosi alimentare che sono stati registrati in diverse regioni italiane. E che sono dovuti alla contaminazione di alimenti da parte di un batterio. Le verifiche condotte dal gruppo di lavoro istituito dal dicastero per fronteggiare la diffusione del patogeno hanno portato alla scoperta di una correlazione tra alcuni ricoveri e il consumo di würstel di un noto marchio. All’interno dell’azienda produttrice è stata confermata la presenza della listeria attraverso le operazioni di campionamento. Che cos’è il batterio della listeria e quali sintomi causa nell’uomo La Listeria monocytogenes è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Può contaminare diversi alimenti – come il ...

LaTuaDietaPersonalizzata

Aggiunge che 'più di 300.000 persone in Veneto hanno avuto un contatto con l' acquae l'... L'unica indagine, con dati allarmanti sulla presenza di Pfas in ortaggi,e latte, risale ...C'è un possibile allarme nella zona di Ivrea per delladi cinghialeda sostanze chimiche - La storia risale a venerdì sera, quando un automobilista ha avuto un incidente sulla provinciale 69 tra Borgofranco d'Ivrea e la frazione Baio ... Pollo, è allerta nei supermercati: più della metà contaminato da Salmonella | Se ne salvano pochi, la lista! Allerta listeriosi alimentare in diverse regioni italiane. Il Ministero della Salute, con un avviso sul portale ufficiale, sottolinea come sia «alta l’attenzione» ...È ancora troppo lunga la lista di casi in cui l’Italia non è stata in grado di proteggere le persone dall’esposizione a sostanze tossiche.