Cannavaro-Benevento, scatta la seconda fase: 7 giorni al debutto europeo (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’annuncio, la presentazione e qualche ora per rompere il ghiaccio con la squadra. L’impatto di Fabio Cannavaro con il mondo giallorosso è stato entusiasmante ma appartiene già al passato. Domani pomeriggio i giallorossi riprenderanno ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Sarà il momento di accelerare e fissare il primo obiettivo concreto della sua gestione, la sfida con l’Ascoli di domenica pomeriggio. Il suo debutto europeo da allenatore. Messa così fa un certo effetto, ma per il Campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006 quella con i marchigiani sarà la prima occasione per familiarizzare da allenatore con il nostro calcio. Le esperienze in Arabia e in Cina, come ha tenuto a precisare il direttore sportivo Pasquale Foggia, vengono spesso sottovalutate ma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– L’annuncio, la presentazione e qualche ora per rompere il ghiaccio con la squadra. L’impatto di Fabiocon il mondo giallorosso è stato entusiasmante ma appartiene già al passato. Domani pomeriggio i giallorossi riprenderanno ad allenarsi dopo duedi riposo. Sarà il momento di accelerare e fissare il primo obiettivo concreto della sua gestione, la sfida con l’Ascoli di domenica pomeriggio. Il suoda allenatore. Messa così fa un certo effetto, ma per il Campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006 quella con i marchigiani sarà la prima occasione per familiarizzare da allenatore con il nostro calcio. Le esperienze in Arabia e in Cina, come ha tenuto a precisare il direttore sportivo Pasquale Foggia, vengono spesso sottovalutate ma ...

DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, Letizia: 'Cannavaro? Impatto forte per tutti, vuole vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, Letizia: 'Cannavaro? Impatto forte per tutti, vuole vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Benevento, Letizia: 'Cannavaro? Impatto forte per tutti, vuole vincere' - napolimagazine : SERIE B - Benevento, Letizia: 'Cannavaro? Impatto forte per tutti, vuole vincere' -