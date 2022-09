Canada | l' uragano Fiona colpisce la provincia del Quebec

MeteoWeb_eu : Uragano Fiona, “devastazione totale” in Canada: case e persone trascinate in mare | FOTO - EdoardoQuaquini : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. - Rosanna_UC : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. - meteoonlineit : Il percorso dell'uragano #Fiona sul #Canada Molte devastazioni già avvenute a #IlesDeLaMadeleine .… - AleGnocchi : RT @MMmarco0: L'impatto dell'uragano Fiona sul Canada orientale è devastante. -

L'Fiona ha colpito la provincia del Quebec in. Strade allagate e case invase dall'acqua nelle isole della Maddalena. 25 settembre 2022...nei altri 10 comprese proprio le marche in Giallo per il momento non si segnalano criticità indue donne sono stati trascinati in maranhao un fondo grande dal passaggio di freon a l'...L'uragano Fiona ha colpito la provincia del Quebec in Canada. Strade allagate e case invase dall'acqua nelle isole della Maddalena.Alberi sradicati e onde altissime ma pochi i danni sull'isola. (LaPresse) Piogge torrenziali e forti venti a Bermuda dove è arrivato Fiona, uragano di quarta categoria. Onde altissime in mare e alcuni ...