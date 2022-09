Campania top in Ue per famiglie con bassa intensità lavoro (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA – Tre abitanti under 60 della Campania su 10 vivono in famiglie “a bassa intensità di lavoro”: in nuclei con adulti (esclusi gli studenti e i pensionati) che lavorano meno del 20% dell’orario potenziale. Emerge dalle tabelle Eurostat sulla povertà secondo le quali la regione con il 29,6% nel 2021 registra un forte aumento rispetto al 25,6% del 2020 e al 18,6% del 2019. In Sicilia il tasso è al 22,9% mentre nella media italiana il tasso è l’11,7. La Campania è anche la regione con il numero maggiore di famiglie che percepiscono il Rdc: 236.973 famiglie a luglio, 256.986 se si aggiungono quelle con la pensione di cittadinanza. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 settembre 2022) ROMA – Tre abitanti under 60 dellasu 10 vivono in“adi”: in nuclei con adulti (esclusi gli studenti e i pensionati) che lavorano meno del 20% dell’orario potenziale. Emerge dalle tabelle Eurostat sulla povertà secondo le quali la regione con il 29,6% nel 2021 registra un forte aumento rispetto al 25,6% del 2020 e al 18,6% del 2019. In Sicilia il tasso è al 22,9% mentre nella media italiana il tasso è l’11,7. Laè anche la regione con il numero maggiore diche percepiscono il Rdc: 236.973a luglio, 256.986 se si aggiungono quelle con la pensione di cittadinanza. L'articolo L'Opinionista.

