Camere, il taglio degli eletti impatta sulla composizione di gruppi e commissioni. Il nuovo regolamento del Senato le accorpa (Di domenica 25 settembre 2022) Qualunque sia l'esito del voto c'è già una grana per il Parlamento che verrà. E' quella delle commissioni che nella 19esima legislatura faranno i conti con deputati e Senatori ridotti di un terzo rispetto alla composizione prevista dalla Costituzione del 1948. E dunque si presenta come un "oggetto misterioso", un inedito istituzionale a partire dai diversi numeri e maggioranze in Aula e nelle commissioni permanenti, che peraltro almeno all'inizio saranno diversi nei due rami del Parlamento. Un aspetto, quest'ultimo, sottolineato dall'agenzia Ansa, di non poco conto, determinato dal fatto che mentre il Senato ha varato una riforma del regolamento interno per adeguare la propria struttura al "dimagrimento" del proprio collegio da 315 a 200 Senatori ...

