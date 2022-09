Fantacalcio : UFFICIALE - Manolas vola negli Emirati Arabi -

Lo Speciale

L'ex trequartista del Milan, conclusa da circa un mese l'avventura al Benfica, ha firmato per l'Al Nasr, club degliarabi. Per il nazionale marocchino è l'ottavo club in carriera. - foto ...Kostas Manolas, ex difensore di Roma e Napoli, è ad un passo dallo Sharjah, club degliArabi. Nuova avventura quindi per Manolas a 31 anni, che nell'ultima stagione era tornato in patria per vestire la maglia dell'Olympiakos, dopo l'avventura italiana fra Roma e Napoli durata ... Calciomercato: Emirati Arabi. L'ex Milan Taarabt all'Al Nasr » LO_SPECIALE Il nazionale marocchino aveva lasciato un mese fa il Benfica DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Nuova esperienza per Adel Taarabt. L'ex ...Il futuro di Kostas Manolas, ex difensore della Roma, complica i piani di Tiago Pinto: rinforzo soffiato al general manager ...