Calcio | Nations League 2022-2023 | Croazia e Paesi Bassi promosse alla Fina Four | retrocesse Austria e Galles

(Di domenica 25 settembre 2022) Si sono disputate questa sera dieci gare valide per la quinta giornata delladi: sono arrivati ulteriori verdetti. In Lega A centrano la qualificazione, mentre retrocedono, infine in Lega D la Lettonia soffre ma può vivere la festa promozione. Nel Gruppo 1 della Lega A lasi impone inper 1-3, rendendo vana la vittoria della Danimarca sulla Francia per 2-0. Nel Gruppo 4 della Lega A ibattono il Belgio per 1-0, mentre la Polonia si salva passando inper 0-1. Nel ...

Croazia e Olanda sono le prime due squadre a conquistare un posto alle Final Four dellaLeague. La nazionale di Dalic vince in Austria, mettendosi al sicuro dalla Danimarca che ha ...dad'...Tanti giocatori 'italiani' in questo domenica sera diLeague: la Polonia ha schierato 6 giocatori di Serie A e uno di Serie B nell'undici titolare, infortunio per Brozovic con la Croazia. Come sono andati i protagonisti del nostro campionato con ...Olanda - Belgio 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sesta giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League 2022/23.L'Olanda e la Croazia si sono qualificate per la Final Four di Nations League, in programma nel giugno prossimo. (ANSA) ...