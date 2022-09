"Buon voto antifascista". Sinistri disperati: chi sfregia la Meloni, direttamente al seggio | Guarda (Di domenica 25 settembre 2022) "Buon voto antifascista". Il tormentone della sinistra colpisce ancora, una volta di più nel giorno delle elezioni politiche. E viene quasi il dubbio che qualcuno abbia twittato direttamente dal seggio, se non proprio dalla cabina elettorale (lo escludiamo, però: sarebbe un reato). Sandro Ruotolo, giornalista navigato, ex storica spalla di Michele Santoro impegnato da anni nella politica attiva, scrive su Twitter: "Buon voto a tutte e a tutti. Che sia un voto antifascista, dalla parte dei diritti, contro le mafie e contro le diseguaglianze". Non è il solo, però, anzi. Oggi e nelle ore scorse in tanti, nel mondo dello spettacolo, si sono mobilitati per invitare gli italiani a votare. Sottinteso: votare "bene", per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) "". Il tormentone della sinistra colpisce ancora, una volta di più nel giorno delle elezioni politiche. E viene quasi il dubbio che qualcuno abbia twittatodal, se non proprio dalla cabina elettorale (lo escludiamo, però: sarebbe un reato). Sandro Ruotolo, giornalista navigato, ex storica spalla di Michele Santoro impegnato da anni nella politica attiva, scrive su Twitter: "a tutte e a tutti. Che sia un, dalla parte dei diritti, contro le mafie e contro le diseguaglianze". Non è il solo, però, anzi. Oggi e nelle ore scorse in tanti, nel mondo dello spettacolo, si sono mobilitati per invitare gli italiani a votare. Sottinteso: votare "bene", per la ...

paolaturci : Buon voto al nostro Paese democratico dei diritti antifascista - marattin : A soli 2000 km da qui, oggi vengono a prenderti con un fucile, per farti votare quello che dicono loro. Non abitui… - FratellidItalia : Si vota solo oggi dalle 7.00 alle 23.00. Buon voto a tutti e viva l’Italia ???? - BellelliAlberto : Oggi è la festa della democrazia , buon voto! - francabg1 : RT @la_kuzzo: Non mi capitava da tanto, la fila al seggio. È sempre bello. Buon voto Italia. #elezioni2022 -