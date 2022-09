Brescia | è un gran momento di forma per la capolista della Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 settembre 2022)davvero ricco di ottimi risultati quello fino adesso vissuto dal. La squadra del patron Massimo Cellino dopo il sesto posto in classifica e la sconfitta in semifinale playoff contro il Monza dello scorso anno, ha iniziato il campionato cadetto 2022/2023 nel migliore dei modi. Sono quindici i punti nelle sei partite disputate fin qui: un buonissimo inizio che testimonia quanto il lavoro di mister Josep Clotet stia funzionando alla perfezione e che la squadra reagisce bene alla guida del tecnico spagnolo. È un primato, quello delle Rondinelle, condiviso con la Reggina di Filippo Inzaghi: entrambe non accreditate per questa partenza monstre, le due società stanno sgomitando per mettere in cascina punti fondamentali. Sarà la ripresa del campionato, dopo la Nations League, a chiarire se i lombardi potranno mantenere la vetta per diverso ...