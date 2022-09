Brasile, Illy inaugura a San Paolo la nuova filiale dell’Università del caffè (Di domenica 25 settembre 2022) La Illycaffè ha inaugurato a San Paolo la seconda filiale dell’Università del caffè, “il polo di formazione che dal 1999 si prefigge di promuovere e diffondere la cultura del caffè di qualità in tutto il mondo”. La filiale offrirà corsi rivolti ai professionisti dell’ospitalità e ai consumatori, affiancandosi a quella aperta nel 2000 e dedicata alla formazione dei produttori di caffè che, insieme al ‘Premio Ernesto Illy por la Qualidade do Café para Espresso’ è stato il precursore del miglioramento della qualità sostenibile del caffè brasiliano. Baristi, ristoratori e consumatori potranno seguire il percorso di formazione più adatto alle loro esigenze. In un ambiente che rivela la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Lahato a Sanla secondadel, “il polo di formazione che dal 1999 si prefigge di promuovere e diffondere la cultura deldi qualità in tutto il mondo”. Laoffrirà corsi rivolti ai professionisti dell’ospitalità e ai consumatori, affiancandosi a quella aperta nel 2000 e dedicata alla formazione dei produttori diche, insieme al ‘Premio Ernestopor la Qualidade do Café para Espresso’ è stato il precursore del miglioramento della qualità sostenibile delbrasiliano. Baristi, ristoratori e consumatori potranno seguire il percorso di formazione più adatto alle loro esigenze. In un ambiente che rivela la ...

