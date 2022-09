Bonus psicologo, si può fare domanda fino al 24 ottobre. Cosa c’è da sapere (Di domenica 25 settembre 2022) Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto Bonus psicologo. Lo sottolinea il ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 settembre 2022) Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, il cosiddetto. Lo sottolinea il ministero della Salute. L'articolo .

TosoPietro : @PBerizzi Se vedi ancora fascisti ricordati che c’è il bonus psicologo - asabranca69 : @BMastrotta Da lunedì in analisi con il bonus psicologo! La #meloni vi sta facendo impazzire! Siete fantastici! Ado… - ValeriaRamonaL : Ho pianto davanti alla psicologa perché non si è iscritta alla piattaforma per usufruire del bonus psicologo perché… - leiasrevolution : @caroimmaginar più che il bonus psicologo penso che la madre stessa le dirà di fare più sport ?? - giaroun : RT @letiziadavoli: Ma gli analfabeti funzionali che criticano la #Cristoforetti x un video sulle farine da insetti (che si possono non appr… -