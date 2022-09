Bonus psicologo | si può fare domanda fino al 24 ottobre Cosa c’è da sapere

cafateferifina : era appena uscito di nuovo il bonus psicologo, tempo due giorni e avremo solo i bonus per la palestra - hiddentrack04 : Dopo queste elezioni il bonus psicologo lo devono alzare almeno di 150€ a botta #exitpoll #maratonamentana - chirossa : Per tutti quelli che han votato a destra: IL BONUS PSICOLOGO È ATTIVO.USATELO CAZZO!!!!#ElezioniPolitiche2022 - puresoulfree : @crab182 Dopo due anni, la gente ha perso la testa, ecco perché hanno inserito il bonus psicologo - zan62 : RT @sempreciro: Da quello che leggo su questo social, spero davvero che il terzo polo arrivi al 30%. Altrimenti già domattina bisogna fare… -

Online la piattaforma Inps attraverso cui richiedere il 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia', il cosiddetto. Lo sottolinea il ministero della Salute. Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, ricordava una nota diffusa nei giorni scorsi dall'...Un dato positivo che va di pari passo col fatto che, ai primi di settembre, erano già arrivate all'Inps oltre 210mila richieste per il. I risultati completi dell'indagine saranno ...Con la trasformazione del decreto Aiuti bis in legge, avvenuta nella giornata di martedì 20 settembre e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre, il Governo ha messo a dispos ...Otto italiani su 10 hanno avuto a che fare con persone con un disturbo mentale, più o meno grave. Si confermano pregiudizi e luoghi comuni, come quello sulla presunta 'pericolosità' delle persone che ...