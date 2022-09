Bonus 200 euro autonomi:ok alle domande (Di domenica 25 settembre 2022) All'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura,dunque, scatterà la chance di ottenere il Bonus per chi ha redditi dai 35.000 euro in giù. Leggi su servizitelevideo.rai (Di domenica 25 settembre 2022) All'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura,dunque, scatterà la chance di ottenere ilper chi ha redditi dai 35.000in giù.

jenje93 : @DocAlNord Ciao Chiara, i bonus (penso tu ti riferisca a quello dei 200€ e il prossimo dei 150€) non sono soggetti… - TelevideoRai101 : Bonus 200 euro autonomi:ok alle domande - infoitinterno : Bonus 200 euro, click day al via: quando, a chi spetta, come e dove fare domanda online - zazoomblog : Bonus 200 slitta per gli autonomi svelate le date: ecco quando arriva il sostegno - #Bonus #slitta #autonomi… - davide197892 : @GiorgiaMeloni E...sempre in merito ai 35.000 euro..considerati dal governo e anche da lei..la nuova forbice tra ri… -