Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi, da lunedì via alle domande (Di domenica 25 settembre 2022) L'Indennità, che potrà esser richiesta da domani, è stata introdotta per alleviare gli effetti dell'impennata dell'inflazione nel nostro Paese. Si stima che potrebbero essere 3 milioni i potenziali ...

