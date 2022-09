Bombe d’acqua, fiumi esondati e interi quartieri allagati. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta (Di domenica 25 settembre 2022) Meteo Italia, scatta l’allerta. Le previsioni degli esperti avevano parlato chiaro. In arrivo su diverse regioni italiane fenomeni temporaleschi e rischio alluvioni. L’allerta meteo della Protezione Civile riguarda ben sette regioni, correndo da Nord verso Sud. La prima ondata del maltempo è stata documentata da immagini che preoccupano. Allerta meteo, temporali e strade allagate durante la notte. Allagamenti documentati dalle immagini sul litorale Romano, a Napoli e provincia, così come un’esondazione in Toscana che ha richiesto il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco per permettere alle auto di liberarsi dal fango. Leggi anche: Dramma sulla regionale, Giuseppe non ha avuto scampo: la sua auto è finita in un canale Allerta meteo, temporali e strade allagate durante la notte: ecco dove è accaduto Non solo immagini, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Meteo Italia, scatta l’allerta. Le previsioni degli esperti avevano parlato chiaro. In arrivo su diverse regioni italiane fenomeni temporaleschi e rischio alluvioni. L’allerta meteo della Protezione Civile riguarda ben sette regioni, correndo da Nord verso Sud. La prima ondata del maltempo è stata documentata da immagini che preoccupano. Allerta meteo, temporali e strade allagate durante la notte. Allagamenti documentati dalle immagini sul litorale Romano, a Napoli e provincia, così come un’esondazione in Toscana che ha richiesto il pronto intervento delle squadre deidelper permettere alle auto di liberarsi dal fango. Leggi anche: Dramma sulla regionale, Giuseppe non ha avuto scampo: la sua auto è finita in un canale Allerta meteo, temporali e strade allagate durante la notte: ecco dove è accaduto Non solo immagini, ma ...

