Bollettino Covid-19 oggi | domenica 25 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di domenica 25 settembre 2022) Nuovo appuntamento con il, che contienegli aggiornamenti relativi a252022. Prosegue quotidianamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus.si registrano 18.797 nuovi, 13, 13.494, 22.939 tamponi molecolari, 125 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 3.321 (+28) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 5.287 in più gli attualmente positivi per un totale di 428.286. SportFace.

In Campania sono 1.444 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1.367 positivi all'antigienico e 77 al molecolare. TRENTO. E' di zero decessi e 353 nuovi casi positivi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove nelle ultime ventiquattro ore si è registrato un'incremento dei contagi.