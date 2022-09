Black Adam, Pierce Brosnan: "Il potere del Doctor Fate è sia una maledizione che una benedizione" (Di domenica 25 settembre 2022) Pierce Brosnan è tornato a parlare di Black Adam, definendo l'antico elmo di Nabu, ovvero l'oggetto che dona potere al Doctor Fate, 'sia come una maledizione che una benedizione'. Black Adam, che uscirà nelle sale cinematografiche il mese prossimo, vede Pierce Brosnan nei panni del Doctor Fate/Kent Nelson: a questo proposito l'attore ha recentemente analizzato alcune caratteristiche del personaggio, definendo il suo potere in modo ambivalente. "È un personaggio enorme", ha scherzato Brosnan. "Non è mai stato interpretato in un film prima d'ora. Ci stanno lavorando da 40 anni. Jaume, il regista, ci ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022)è tornato a parlare di, definendo l'antico elmo di Nabu, ovvero l'oggetto che donaal, 'sia come unache una'., che uscirà nelle sale cinematografiche il mese prossimo, vedenei panni del/Kent Nelson: a questo proposito l'attore ha recentemente analizzato alcune caratteristiche del personaggio, definendo il suoin modo ambivalente. "È un personaggio enorme", ha scherzato. "Non è mai stato interpretato in un film prima d'ora. Ci stanno lavorando da 40 anni. Jaume, il regista, ci ha ...

