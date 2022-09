Bevetene tutti e fate un bonifico | la diocesi di Roma organizza un ciclo di “lezioni sul vino” con tanto di sommelier Al prezzo di 150 euro

(Di domenica 25 settembre 2022) Prendete e, ma poiundi 150alladel Papa. Potrebbe essere questo lo slogan de La vite e i tralci, ildisulnella Bibbia, nella storia e nell’arte a cura dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport delladidiretto da don Francesco Indelicato. “Dal Cantico dei cantici – come si legge sul sito ufficiale – alle nozze di Cana. Dai monaci benedettini della Borgogna alla nascita del Barolo. Dalcome emblema della vita rurale a simbolo di festa. Un viaggio, tra aromi e sapori, aneddoti e curiosità, lungo quattro serate, nel quartiere Trieste”. E ancora: “Il percorso, che fa della ...

Marcos_5408 : RT @fattoquotidiano: Bevetene tutti e fate un bonifico: la diocesi di Roma organizza un ciclo di “lezioni sul vino” con tanto di sommelier.… - fattoquotidiano : Bevetene tutti e fate un bonifico: la diocesi di Roma organizza un ciclo di “lezioni sul vino” con tanto di sommeli… - Roger7691 : Leggete. E bevetene tutti. - Cami71Michele : @MarcoNoel19 ...e poi prese la coppa la alzò e disse 'bevetene tutti questo è il mio sangue'... - Antonio513101 : @LegaSalvini Bevetene tutti e sparate cazzat mi raccomando. -

", presente in Matteo (26, 26. 27), e "Prendete" in Marco (14, 22). Tuttavia questa stretta somiglianza dei due testi non spiega se sia Paolo ad aver attinto da Luca o viceversa. La ...... pronunciate da Gesù, nell'Ultima Cena, realizzando così, il miracolo della 'transustanzazione': 'Prendete e mangiatene, questo è il mio corpo..., Prendete e, questo è il calice ...