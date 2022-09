Berlusconi ai simpatizzanti: "Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato" (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo il voto a Milano, si è trattenuto con alcuni elettori di Forza Italia in un locale del centro per un breve aperitivo in compagnia della compagna Marta Fascina. Berlusconi ha parlato del segretario della Lega, Salvini: "Con Matteo ho nutrito un'amicizia fruttuosa. Ha bisogno di essere un po' inquadrato, anche lui non ha lavorato mai, per cui cercherò di fare il regista del Governo". <em>di Edoardo Bianchi e Daniele Alberti</em> <a href="https://www.lastampa.it/speciale/politica/elezioni-politiche-2022/2022/09/25/news/elezioni 2022 news oggi diretta-9490248/"><em><strong>Segui la diretta elettorale con gli aggiornamenti </strong></em></a> Leggi su lastampa (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente di Forza Italia, Silvio, dopo il voto a Milano, si è trattenuto con alcuni elettori di Forza Italia in un locale del centro per un breve aperitivo in compagniacompagna Marta Fascina.ha parlato del segretario: "Con Matteo ho nutrito un'amicizia fruttuosa. Ha bisogno di essere un po' inquadrato, anche lui non hamai, per cui cercherò di fare il regista del Governo". di Edoardo Bianchi e Daniele Alberti Segui la diretta elettorale con gli aggiornamenti

