Berlusconi a pranzo dopo il voto: «Voglio più voti della Lega. Salvini? Non ha mai lavorato» – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) Ha promesso di organizzare una cena nella sua villa di Arcore se Forza Italia supererà il 10% al termine dello spoglio delle schede delle elezioni politiche in corso oggi, 25 settembre. E Silvio Berlusconi, dopo aver votato nel seggio nel centro di Milano, si è intrattenuto con la compagna Marta Fascina e alcuni collaboratori per un aperitivo. Durante la pausa, il Cav si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni, riprese in esclusiva da Repubblica, in cui afferma di essere «convinto che Forza Italia supererà la soglia del 10%». Ma Berlusconi si lascia andare, e parla chiaro: «Voglio più voti della Lega». Il leader azzurro, pur osservando che FI e Carroccio «vanno d'accordissimo», perché «con Matteo Salvini, che è una brava persona, ho nutrito ...

