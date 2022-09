(Di domenica 25 settembre 2022) Basket. Viaggio a vuoto per metà dellacontro la formazione locale è durato solo 16 dei 40regolamentari.

zazoomblog : BB14 vicino l’avvio di campionato: battuto Lumezzane in amichevole - #vicino #l’avvio #campionato: #battuto -

L'Eco di Bergamo

...nell'con Lumezzane, mercoledì sera al Centro sportivo Italcementi, di via Statuto. 71 - 70 il verdetto finale. Va continuamente ricordato che la nuova stagione si preannuncia sotto'......Michele Carrea'augurio di buon e affrettato lavoro per presentare ai nastri di partenza del nuovo campionato un collettivo chiamato a centrare obiettivi ambiziosi.batte Pavia in... BB14, l'amichevole di Piacenza è durata soltanto 16 minuti