Barbara D'Urso, ecco come ama prendere il suo famoso 'caffeuccio': "Metto sempre vicino un..." (Di domenica 25 settembre 2022) Il 'caffeuccio' è ormai un termine coniato e ripetuto dalla sola ed unica Barbara D'Urso. Ha un duplice significato: concentriamoci su quello letterale e scopriamo come ama berlo la presentatrice prima delle sue dirette tv. I fan di Barbara D'Urso e non solo, conosceranno sicuramente il significato del termine 'caffeuccio' a seconda dei momenti in cui viene utilizzato. Da buona napoletana qual è, Carmelita non rinuncia alla bevanda più energetica che tutti gli italiani prediligono più di una volta giorno, ma i campani in particolar modo. Simbolo di ospitalità, gentilezza, altruismo ma anche compagnia. Da anni la donna ama accogliere il suo pubblico con un semplicissimo 'caffeuccio' che offre simbolicamente nei salotti che occupa a tutti i ...

