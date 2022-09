Bangladesh | barcone affonda in un fiume | almeno 23 morti

(Di domenica 25 settembre 2022)23 persone sono morte e altre decine sono date per disperse dopo che una barca èta in unnel nord del. La polizia ha precisato di avere "recuperato 23 corpi", mentre "...

...è affondata in un fiume nel nord del. La polizia ha precisato di avere "recuperato 23 corpi", mentre "vigili del fuoco e sommozzatori sono al lavoro alla ricerca dei dispersi".