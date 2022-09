Ballando con le stelle | prima coppia gay dello show Ma la pista di Milly è da sempre nel segno dell’inclusione

(Di domenica 25 settembre 2022) Se nell’immaginario collettivo unadi ballo è composta da due persone di sesso opposto, un uomo e una donna, conCarlucci questi preconcetti vanno definitivamente in pensione. La prossima edizione di “con le”, il dancedel sabato sera di Raiuno, in partenza l’8 ottobre, vedrà inunagay: il nuotatore di fama internazionale dichiaratamente omosessuale Alex di Giorgio (32 anni) danzerà, infatti, con un maestro uomo, Moreno Porcu, anche egli omosessuale. E’ lavolta in assoluto che due uomini gay ballano insieme nella televisione italiana. Il nuotatore Alex di Giorgio insieme al maestro Moreno Porcu (Instagram)I due ancora non sono scesi inma già si sono sollevate alcune ...

