Azzurri in partenza per Budapest senza Immobile (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Ciro Immobile non partirà con la nazionale per l'Ungheria saltando così la partita di Nations League in programma domani sera a Budapest. Gli Azzurri sono atterrati da poco a Milano Malpensa con un volo partito da Roma Fiumicino e a breve ripartiranno alla volta della Capitale ungherese. Immobile si è sottoposto a Milano ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l'indisponibilità. Il calciatore ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Il Ct, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Cironon partirà con la nazionale per l'Ungheria saltando così la partita di Nations League in programma domani sera a. Glisono atterrati da poco a Milano Malpensa con un volo partito da Roma Fiumicino e a breve ripartiranno alla volta della Capitale ungherese.si è sottoposto a Milano ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l'indisponibilità. Il calciatore ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al Ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Il Ct, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per ...

