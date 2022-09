Azzi (Ad Dazn): «Dai contenuti alle modalità, così possiamo avvicinare i giovani al calcio» (Di domenica 25 settembre 2022) “Lato tecnologia bisogna lavorare su tre dimensioni: sul pubblico, a livello economico e a livello cultuturale. Per quanto riguarda il pubblico dobbiamo seguire i tifosi attuali e inseguire i giovani perché il oro modo di fruire il calcio è diverso. Va fatto con lo streaming, modalità che oggi è seguita da tutto l’ecosistema dei media L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022) “Lato tecnologia bisogna lavorare su tre dimensioni: sul pubblico, a livello economico e a livello cultuturale. Per quanto riguarda il pubblico dobbiamo seguire i tifosi attuali e inseguire iperché il oro modo di fruire ilè diverso. Va fatto con lo streaming,che oggi è seguita da tutto l’ecosistema dei media L'articolo proviene dae Finanza.

