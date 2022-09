Avete mai visto la casa di Antonella Clerici? Un trionfo all’arte moderna (Di domenica 25 settembre 2022) Antonella Clerici da qualche anno a questa parte ha deciso di trasferire la sua vita in una bellissima casa nel bosco, ma Avete mai visto l’abitazione nel cuore di Roma? Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere molto da vicino la vita di Antonella Clerici, la quale è subito diventata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, così come confermato dal grandissimo successo che sta riscuotendo il suo nuovo cooking show È sempre mezzogiorno, in onda tutti giorni su Rai Uno. Diverso tempo fa la conduttrice, insieme al compagno Vittorio Garrone, hanno deciso di lasciare la città per trasferirsi in Piemonte dove si trova la loro casa nel bosco, ma nel mirino dell’attenzione del web oggi troviamo anche la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 settembre 2022)da qualche anno a questa parte ha deciso di trasferire la sua vita in una bellissimanel bosco, mamail’abitazione nel cuore di Roma? Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere molto da vicino la vita di, la quale è subito diventata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, così come confermato dal grandissimo successo che sta riscuotendo il suo nuovo cooking show È sempre mezzogiorno, in onda tutti giorni su Rai Uno. Diverso tempo fa la conduttrice, insieme al compagno Vittorio Garrone, hanno deciso di lasciare la città per trasferirsi in Piemonte dove si trova la loronel bosco, ma nel mirino dell’attenzione del web oggi troviamo anche la ...

CarloCalenda : Fasciocomunista provaci. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Corso Vittorio Emanuele II, 21. Chiama per… - sbonaccini : La basilica di San Petronio a Bologna come non l’avete mai vista. Che bellezza lo spettacolo di videomapping che… - alehp23 : RT @svnlouis91: MA VOI AVETE CAPITO CHE LOUIS HA DETTO CHE È STANCO MA QUANDO HA NOI NON HA BISOGNO DI DORMIRE CAPITE QUEST’UOMO QUANTO È A… - multifandomista : Questo non significa che dovete stare tranquilli, state in allerta, non fatevi rubare ciò che avete lottato per ave… - TJusticar : @TerenasIII @T4ddUX Ci avete marciato troppo. Non dice mai 'It's the woman's fault' dice che se rientri dalla disco… -