Aurora Ramazzotti incinta: il commento di Michelle Hunziker è inaspettato (Di domenica 25 settembre 2022) Su Instagram esplode la gioia di Michelle Hunziker per la gravidanza della figlia Aurora. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per avere un figlio e la notizia, che prima era solo un rumor, ora è ufficiale. Sia Eros Ramazzotti, sia Michelle Hunziker, non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro incontenibile felicità per questa splendida notizia. Michelle Hunziker-Aurora Ramazzotti-fonte webIl video su Instagram che annuncia la gravidanza Aurora e il suo compagno, Goffredo, hanno postato un video sui loro profili Instagram in cui confermano la gravidanza che a inizio agosto era già stata svelata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ... Leggi su topicnews (Di domenica 25 settembre 2022) Su Instagram esplode la gioia diper la gravidanza della figliae Goffredo Cerza stanno per avere un figlio e la notizia, che prima era solo un rumor, ora è ufficiale. Sia Eros, sia, non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro incontenibile felicità per questa splendida notizia.-fonte webIl video su Instagram che annuncia la gravidanzae il suo compagno, Goffredo, hanno postato un video sui loro profili Instagram in cui confermano la gravidanza che a inizio agosto era già stata svelata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ...

