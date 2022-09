Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il dolce abbraccio al concerto di papà Eros (Di domenica 25 settembre 2022) Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio e ha svelato di essere in attesa di un bambino dal suo fidanzato Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni. Almeno per ora non si sa ancora se il nascituro sarà un maschio o una femmina, ma sia i futuri genitori, sia i futuri nonni, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono davvero al colmo della gioia. La 25enne ha voluto stare vicino al cantante in occasione del concerto che lui ha tenuto sabato 25 settembre 2022 all’Arena di Verona. Al suo fianco c’era ovviamente anche il compagno, nonostante la pioggia che si era abbattuta sulla città veneta fosse davvero forte. a Vi raccomandiamo... "Ci vuole calma", Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su ... Leggi su diredonna (Di domenica 25 settembre 2022)ha rotto il silenzio e ha svelato di essere in attesa di un bambino dal suo fidanzato, a cui è legata da più di cinque anni. Almeno per ora non si sa ancora se il nascituro sarà un maschio o una femmina, ma sia i futuri genitori, sia i futuri nonni,e Michelle Hunziker, sono davvero al colmo della gioia. La 25enne ha voluto stare vicino al cantante in occasione delche lui ha tenuto sabato 25 settembre 2022 all’Arena di Verona. Al suo fianco c’era ovviamente anche il compagno, nonostante la pioggia che si era abbattuta sulla città veneta fosse davvero forte. a Vi raccomandiamo... "Ci vuole calma",rompe il silenzio su ...

