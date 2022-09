Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il dolce abbraccio al concerto di papà Eros (Di domenica 25 settembre 2022) La figlia di Eros e Michelle Hunziker, che tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta, ha assistito al concerto del cantante all'Arena di Verona insieme al fidanzato nonostante la pioggia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 25 settembre 2022) La figlia die Michelle Hunziker, che tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta, ha assistito aldel cantante all'Arena di Verona insieme al fidanzato nonostante la pioggia. L'articolo proviene da DireDonna.

VanityFairIt : Dopo la conferma della gravidanza, la conduttrice si è ritirata per un po' dalla vita virtuale. Pausa che ha interr… - Filomen83869405 : RT @JessP_92: GIULIA SALEMI QUESTA MERAVIGLIA CHE LANCIA L'ARCO AD ALFONSO PER LA STORIA DI AURORA RAMAZZOTTI #gfvip - AmnaBil41332019 : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza insieme dopo l’annuncio della gravidanza: coccole e tenerezze in pubblico - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la dedica di papà Eros durante il concerto: 'Grazie Auri' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, le prime parole dopo l'annuncio della gravidanza: «Vi spiego delle cose» -