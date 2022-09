Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Laura Rogora quinta in qualifica a Jakarta, comanda Garnbret (Di domenica 25 settembre 2022) A Jakarta (Indonesia) prosegue la penultima tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. Domenica dedicata alle qualificazioni del lead. Laura Rogora è ottima quinta e accede alle semifinali di domani, proverà a inseguire il podio in una gara che sembra essere un’affare tra la slovena Janja Garnbret e la sudcoreana Chaehyun Seo, attenzione anche alle altre slovene Vita Lukan e Mia Krampl. Sul fronte maschile, invece, le prime due posizioni sono occupate dai giapponesi Satone Yoshida e Yoshiyuki Ogata, i quali si sono lasciati alle spalle lo svizzero Sascha Lehmann e i connazionali Ao Yurikusa e Masahiro Higuchi. Domani si assegneranno i titoli e verranno anche consegnate le Sfere di Cristallo: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) A(Indonesia) prosegue la penultima tappa delladeldi. Domenica dedicata allezioni del lead.è ottimae accede alle semifinali di domani, proverà a inseguire il podio in una gara che sembra essere un’affare tra la slovena Janjae la sudcoreana Chaehyun Seo, attenzione anche alle altre slovene Vita Lukan e Mia Krampl. Sul fronte maschile, invece, le prime due posizioni sono occupate dai giapponesi Satone Yoshida e Yoshiyuki Ogata, i quali si sono lasciati alle spalle lo svizzero Sascha Lehmann e i connazionali Ao Yurikusa e Masahiro Higuchi. Domani si assegneranno i titoli e verranno anche consegnate le Sfere di Cristallo: ...

