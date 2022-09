Arbitro Ungheria Italia | designato il fischietto del match

LI_SoloRAYA : Ungheria - Italia, sarà Bastien l'arbitro del match - LI_Palembang : Ungheria - Italia, sarà Bastien l'arbitro del match -

Commenta per primo Di seguito la squadra arbitrale francese designata per- Italia , che deciderà la vincente del raggruppamento di Nations League:Benoit Bastien Assistenti Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu Quarto uomo Jeremie Pignard Var Benoit Millot ...I tedeschi provano a rientrare in partita, e al 52' vanno in gol con Werner ma l'annulla ... è l'ultimo sussulto, l'caccia via la Germania dai discorsi qualificazione per le Final ... Nations League: Ungheria-Italia, la designazione arbitrale | Nazionali Nuovi esami per il centravanti della Lazio, confermata l'indisponibilità ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per Ciro Immobile. L'attaccante ...Lunedì alle ore 20.45 l'Italia se la vedrà contro l'Ungheria per il primo posto nel girone di Nations League. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro ...