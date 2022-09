Angelus: nel giorno delle elezioni, la preghiera speciale di Papa Francesco per l’Italia (Di domenica 25 settembre 2022) Matera – “Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, Donna eucaristica. A Lei affidiamo il cammino della Chiesa in Italia, perché in ogni comunità si senta il profumo di Cristo Pane vivo disceso dal Cielo. Io oserei oggi chiedere per l’Italia: più nascite, più figli”. E’ la preghiera speciale pronunciata da Papa Francesco al termine della Messa celebrata a Matera per la conclusione del Congresso Eucaristico nazionale (leggi qui). All’Angelus, pregato nello Stadio XXI Settembre della Città dei Sassi, prima di far rientro in Vaticano, il Pontefice invoca la “materna intercessione” della Vergine Maria “per i bisogni più urgenti del mondo”. Il pensiero del Santo Padre va prima al Myanmar: “Da più di due anni quel nobile Paese è martoriato da gravi scontri armati e violenze, che hanno causato tante ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022) Matera – “Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, Donna eucaristica. A Lei affidiamo il cammino della Chiesa in Italia, perché in ogni comunità si senta il profumo di Cristo Pane vivo disceso dal Cielo. Io oserei oggi chiedere per: più nascite, più figli”. E’ lapronunciata daal termine della Messa celebrata a Matera per la conclusione del Congresso Eucaristico nazionale (leggi qui). All’, pregato nello Stadio XXI Settembre della Città dei Sassi, prima di far rientro in Vaticano, il Pontefice invoca la “materna intercessione” della Vergine Maria “per i bisogni più urgenti del mondo”. Il pensiero del Santo Padre va prima al Myanmar: “Da più di due anni quel nobile Paese è martoriato da gravi scontri armati e violenze, che hanno causato tante ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci… - ilfaroonline : Angelus: nel giorno delle elezioni, la preghiera speciale di Papa Francesco per l’Italia - LorisCavallett1 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci. Al… - NuovaScintilla : RT @vaticannews_it: Usiamo i beni per generare fraternità e amicizia sociale: così #PapaFrancesco all'#Angelus commentando il brano del Van… - LuigiaFio : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci. Al… -