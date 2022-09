Andrea Delogu rifiutata dal ritorante: “Ero in tuta, non mi hanno voluta” (Di domenica 25 settembre 2022) “Ero in tuta e ci hanno rimbalzato perché eravamo vestiti male. Cioè, siamo nel 2022 e ancora il dress code?”. Questo è parte del racconto che Andrea Delogu ha fatto tramite il suo profilo social per raccontare dell’esperienza vissuta quando aveva deciso di provare il ristorante aperto da poco sotto casa sua a Roma. La conduttrice si è presentata sul posto all’ora di pranzo insieme al fidanzato Luigi Bruno dopo avere trascorso qualche ora in palestra, intenzionata a mangiare qualcosa dopo la fatica fatta. Questo, però, a suo dire, non è stato possibile a causa di una scelta fatta dalla titolare della trattoria. “Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla – è il racconto della conduttrice-. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 25 settembre 2022) “Ero ine cirimbalzato perché eravamo vestiti male. Cioè, siamo nel 2022 e ancora il dress code?”. Questo è parte del racconto cheha fatto tramite il suo profilo social per raccontare dell’esperienza vissuta quando aveva deciso di provare il ristorante aperto da poco sotto casa sua a Roma. La conduttrice si è presentata sul posto all’ora di pranzo insieme al fidanzato Luigi Bruno dopo avere trascorso qualche ora in palestra, intenzionata a mangiare qualcosa dopo la fatica fatta. Questo, però, a suo dire, non è stato possibile a causa di una scelta fatta dalla titolare della trattoria. “Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla – è il racconto della conduttrice-. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti ...

fabri_tambu : @iostoconlecapre Dai, vai di note autobiografiche. Se nn sono autobiografiche e cerchi: Andrea Delogu… - infoitsalute : Andrea Delogu cacciata da un ristorante: lo sfogo della conduttrice diventa virale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Caso Andrea Delogu cacciata da un ristorante. La risposta del ristoratore che ha commentato così la vicenda - infoitsalute : Andrea Delogu rifiutata da una trattoria per il suo abbigliamento: «Nel 2022 serve ancora il dress code? Ci so - Pierlui25056057 : @fanpage Per chi non vuole leggere in sintesi: Andrea Delogu inculati -